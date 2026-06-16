Kettingbericht gaat rond op WhatsApp: kan Meta AI echt meelezen in groepschats?

Op WhatsApp gaat een kettingbericht rond waarin wordt beweerd dat Meta AI sinds afgelopen zaterdag groepschats kan meelezen. In dit bericht worden groepsbeheerders aangespoord om Geavanceerde privacy in te schakelen om te voorkomen dat Meta AI meeleest in groepsgesprekken. Maar klopt dat?

Het kettingbericht beweert ten onrechte dat Meta AI groepschats in WhatsApp kan lezen, meldt Tweakers maandag. Sinds afgelopen zaterdag is er namelijk niets veranderd aan het beleid van WhatsApp. Meta AI is in Nederland al meer dan een jaar beschikbaar in de app en heeft geen toegang tot berichten in groepschats.

Wat doet 'Geavanceerde privacy'?

De instelling 'Geavanceerde privacy' zorgt er wel voor dat deelnemers Meta AI niet binnen een groepsgesprek kunnen gebruiken. Alleen wanneer gebruikers de chatbot actief inschakelen, worden berichten gedeeld die nodig zijn om een antwoord te kunnen geven. Welke informatie daarbij precies wordt verstuurd, is niet volledig duidelijk.

Ben je benieuwd wat WhatsApp-fraude is? Bekijk dan de video bovenaan dit artikel, waarin Hart van Nederland uitlegt hoe deze vorm van fraude werkt.