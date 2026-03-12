Ouders kunnen straks zien wat hun kind doet op WhatsApp

WhatsApp komt met speciale accounts voor jonge tieners die door ouders of voogden kunnen worden beheerd. Met deze nieuwe functie kunnen ouders beter bepalen hoe hun kind de chatapp gebruikt. Dat meldt WhatsApp.

Om zo'n account te gebruiken moeten ouders eerst het toestel van hun kind en hun eigen telefoon aan elkaar koppelen. Daarna kunnen zij verschillende instellingen beheren.

Criminelen gebruiken WhatsApp om fraude te plegen. Hoe je dit herkent en voorkomt zie je in de onderstaande video:

1:37 Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

Wat kunnen ouders regelen?

Ouders kunnen bijvoorbeeld kiezen wie hun kind een bericht mag sturen. Ook kunnen zij bepalen aan welke groepsgesprekken het account kan deelnemen. Daarnaast kunnen ouders verzoeken van onbekende contacten bekijken. Ook kunnen zij de privacyinstellingen van het account aanpassen.

Volgens WhatsApp zijn deze instellingen beschermd met een speciale pincode. Alleen ouders kunnen daarmee veranderingen in de instellingen maken.

Berichten blijven privé

De berichten zelf blijven volgens WhatsApp privé. De gesprekken zijn beveiligd met zogenoemde end-to-end versleuteling. Daardoor kunnen alleen de mensen in het gesprek de berichten lezen.

De nieuwe tieneraccounts met ouderlijk toezicht worden de komende maanden stap voor stap beschikbaar gemaakt.