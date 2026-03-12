Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ouders kunnen straks zien wat hun kind doet op WhatsApp

Ouders kunnen straks zien wat hun kind doet op WhatsApp

WhatsApp

Vandaag, 10:06

Link gekopieerd

WhatsApp komt met speciale accounts voor jonge tieners die door ouders of voogden kunnen worden beheerd. Met deze nieuwe functie kunnen ouders beter bepalen hoe hun kind de chatapp gebruikt. Dat meldt WhatsApp.

Om zo'n account te gebruiken moeten ouders eerst het toestel van hun kind en hun eigen telefoon aan elkaar koppelen. Daarna kunnen zij verschillende instellingen beheren.

Criminelen gebruiken WhatsApp om fraude te plegen. Hoe je dit herkent en voorkomt zie je in de onderstaande video:

Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude
1:37

Hart van Nederland legt uit: wat is WhatsApp-fraude

Wat kunnen ouders regelen?

Ouders kunnen bijvoorbeeld kiezen wie hun kind een bericht mag sturen. Ook kunnen zij bepalen aan welke groepsgesprekken het account kan deelnemen. Daarnaast kunnen ouders verzoeken van onbekende contacten bekijken. Ook kunnen zij de privacyinstellingen van het account aanpassen.

Volgens WhatsApp zijn deze instellingen beschermd met een speciale pincode. Alleen ouders kunnen daarmee veranderingen in de instellingen maken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Berichten blijven privé

De berichten zelf blijven volgens WhatsApp privé. De gesprekken zijn beveiligd met zogenoemde end-to-end versleuteling. Daardoor kunnen alleen de mensen in het gesprek de berichten lezen.

De nieuwe tieneraccounts met ouderlijk toezicht worden de komende maanden stap voor stap beschikbaar gemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Oplichters doen zich voor als Bastion Hotels via WhatsApp'
'Oplichters doen zich voor als Bastion Hotels via WhatsApp'
Zorgen om WhatsAppkanalen pubermeiden: 'Misbruik ligt op de loer'
Zorgen om WhatsAppkanalen pubermeiden: 'Misbruik ligt op de loer'
AIVD waarschuwt: Russische hackers richten zich op WhatsApp en Signal
AIVD waarschuwt: Russische hackers richten zich op WhatsApp en Signal
WhatsApp toont voortaan advertenties: hier krijg je ze te zien
WhatsApp toont voortaan advertenties: hier krijg je ze te zien

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.