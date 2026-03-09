Zorgen om WhatsAppkanalen pubermeiden: 'Misbruik ligt op de loer'

WhatsAppkanalen zijn steeds meer een hype onder jonge meiden. Pubers delen foto's en video's van zichzelf, vaak zonder te beseffen dat hun privé-informatie voor de hele wereld zichtbaar kan zijn. Wat onschuldig lijkt, kan uitmonden in grote veiligheidsrisico's en persoonlijke problemen. Experts waarschuwen: 'Ze kunnen misbruikt worden'.

De nieuwe functie kanalen op WhatsApp is uitgegroeid tot een populair socialmediaplatform onder jonge meiden. Via WhatsAppkanalen delen ze persoonlijke gegevens, zoals schoolroosters, locaties, hun huis, telefoonnummers en linkjes.

Pubers delen alles

Pubers tussen de 10 en 14 jaar delen auditiefilmpjes in groepskanalen, ook wel meidenhuizen genoemd, om te mogen deelnemen aan het kanaal.

Ook al lijken deze WhatsAppkanalen privé, toch zijn ze dat niet. "Meiden delen linkjes met hun eigen telefoonnummer. Via linkjes in de openbare kanalen komen er ongewenste personen in groepen terecht en krijgen ze toegang tot een persoonlijk kanaal, waar veel privé-informatie op staat", vertelt Marjolein Poels aan Hart van Nederland. Zij is expert in meidenwelzijn en oprichter van het platform Puberdochters. "Sommige dames zijn zich daar helemaal niet bewust van. We leven in een rare wereld en online ligt er veel gevaar op de loer."

De risico's

Het delen van informatie of beelden kan leiden tot serieuze problemen. "Je merkt nu al dat er mannen met verkeerde bedoelingen zichzelf lid maken van auditiekanalen", vertelt Poels verder. Ook kunnen mensen 'stiekem' meekijken, zonder dat je het kanaal hoeft te volgen.

Gemeen gedrag komt ook voor op de kanalen, benadrukt Poels. "Bij auditiefilmpjes word je beoordeeld op je uiterlijk en op je presentatie. Onbewust doet het veel met hen. Meiden zitten namelijk op die leeftijd in een kwetsbare periode, waarin er veel verandert en ze vaak de druk voelen om erbij te horen."

Mariëtte van Huijstee, onderzoekscoördinator voor digitalisering bij het Rathenau Instituut en moeder, vertelt aan Hart van Nederland dat het kan leiden tot lastigvallen, pesten, afpersing en chantage. Ook kunnen informatie of foto's worden misbruikt. "Je kan als ouder goed hebben zitten opletten en denken: je mag wel WhatsApp en niet TikTok. Ik denk dat ouders niet doorhebben dat het gewoon een socialmediaplatform is."

Wat kunnen ouders doen?

Volgens Marjolein Poels kunnen ouders op verschillende manieren ingrijpen. "Ik zeg altijd: volg het kanaal van je kind. Het is heel belangrijk dat je ziet wat voor informatie je kind deelt met miljoenen volgers."

Daarnaast helpt het om gesprekken te voeren over de gevolgen van het delen van informatie op sociale media en wat je wel of niet kunt delen. "Het bewust maken dat foto's en filmpjes online een heel eigen leven kunnen gaan leiden", vertelt Poels. Als laatste heeft verbieden volgens haar weinig zin: "Als je dit gaat verbieden, dan zullen ze waarschijnlijk binnen de kortste keren een ander kanaal hebben."