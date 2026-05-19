Expert waarschuwt voor 'meidenhuizen' op WhatsApp: 'Stap uit deze openbare kanalen'

Het is een groeiend probleem: jonge tienermeiden delen volop foto's, video's en persoonlijke privégegevens van zichzelf op openbare WhatsApp-kanalen, zogenoemde 'meidenhuizen'. De politie waarschuwde ouders van jonge meiden eerder al om alert te zijn. Ook Marjolein Poels, moeder van twee puberdochters en expert op het gebied van meidenwelzijn, ziet de risico's toenemen.

"Er zijn al meerdere signalen van meiden die benaderd worden via vreemde telefoonnummers, door mannen die vragen of ze hun vriendinnetje willen zijn of willen afspreken", vertelt Poels aan Hart van Nederland.

Netwerk van gelinkte kanalen

De openbare WhatsApp-kanalen zijn volgens haar niet zo onschuldig als het lijkt. Wat begint als een kanaal met 20 volgers om sieraden te verkopen, kan uitgroeien tot een socialmediaplatform waar meiden persoonlijke informatie delen met honderden mensen die meekijken. Anders dan in een groepsapp weet een meisje niet wie er meekijkt. Ook kan gedeelde content worden opgeslagen, bewerkt en verspreid.

"Er zit een heel netwerk onder van aan elkaar gelinkte kanalen", legt Marjolein uit. Toegang tot deze meidenhuizen gaat vaak via via. "Het lijkt exclusief, wat de aantrekkingskracht vergroot." Maar niets is minder waar. Marjolein wil daarom tienermeiden waarschuwen. "Stap uit deze openbare kanalen. Je kunt ook een gewone WhatsAppgroep maken met vriendinnen, met alleen telefoonnummers die je kent."

Ook ouders hebben hierin een belangrijke rol, legt Marjolein uit. "Creëer bewustzijn, krijg inzicht in de online wereld van je dochter, maak afspraken over schermtijd en stel kritische vragen."