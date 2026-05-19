Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Expert waarschuwt voor 'meidenhuizen' op WhatsApp: 'Stap uit deze openbare kanalen'

Social Media

Gisteren, 20:40

Link gekopieerd

Het is een groeiend probleem: jonge tienermeiden delen volop foto's, video's en persoonlijke privégegevens van zichzelf op openbare WhatsApp-kanalen, zogenoemde 'meidenhuizen'. De politie waarschuwde ouders van jonge meiden eerder al om alert te zijn. Ook Marjolein Poels, moeder van twee puberdochters en expert op het gebied van meidenwelzijn, ziet de risico's toenemen.

"Er zijn al meerdere signalen van meiden die benaderd worden via vreemde telefoonnummers, door mannen die vragen of ze hun vriendinnetje willen zijn of willen afspreken", vertelt Poels aan Hart van Nederland.

Netwerk van gelinkte kanalen

De openbare WhatsApp-kanalen zijn volgens haar niet zo onschuldig als het lijkt. Wat begint als een kanaal met 20 volgers om sieraden te verkopen, kan uitgroeien tot een socialmediaplatform waar meiden persoonlijke informatie delen met honderden mensen die meekijken. Anders dan in een groepsapp weet een meisje niet wie er meekijkt. Ook kan gedeelde content worden opgeslagen, bewerkt en verspreid.

"Er zit een heel netwerk onder van aan elkaar gelinkte kanalen", legt Marjolein uit. Toegang tot deze meidenhuizen gaat vaak via via. "Het lijkt exclusief, wat de aantrekkingskracht vergroot." Maar niets is minder waar. Marjolein wil daarom tienermeiden waarschuwen. "Stap uit deze openbare kanalen. Je kunt ook een gewone WhatsAppgroep maken met vriendinnen, met alleen telefoonnummers die je kent."

Ook ouders hebben hierin een belangrijke rol, legt Marjolein uit. "Creëer bewustzijn, krijg inzicht in de online wereld van je dochter, maak afspraken over schermtijd en stel kritische vragen."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie waarschuwt voor WhatsApp-meidenhuizen: 'Iedereen kan meekijken'
Politie waarschuwt voor WhatsApp-meidenhuizen: 'Iedereen kan meekijken'
Zorgen om WhatsAppkanalen pubermeiden: 'Misbruik ligt op de loer'
Zorgen om WhatsAppkanalen pubermeiden: 'Misbruik ligt op de loer'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.