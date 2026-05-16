Politie waarschuwt voor WhatsApp-meidenhuizen: 'Iedereen kan meekijken'

De politie waarschuwt ouders van jonge meiden om alert te zijn op bepaalde WhatsAppkanalen, zogenoemde 'meidenhuizen'. Minderjarige meisjes worden in groten getale lid van deze openbare groepen en delen daar vaak zeer persoonlijke informatie met elkaar. De politie heeft vastgesteld dat kwaadwillenden meekijken en mogelijk zelfs zulke kanalen beheren.

Het zijn kanalen op WhatsApp die worden aangemaakt door meisjes, vertelt jeugdagent Mahasin in een video op Instagram. "Ervan uitgaande dat het meisjes zijn, want het kunnen ook gewoon mannen zijn", zegt Mahasin. De kanalen zitten vol met zeer jonge leden, onder wie meisjes die nog op de basisschool zitten. Zij kunnen bij de eigenaar van de groep auditie doen, bijvoorbeeld met een dansje, om beheerder te worden en zelf ook berichten te mogen sturen.

Persoonlijke informatie

Meisjes die beheerder mogen zijn, worden vervolgens aangespoord om privé informatie te delen met de groep. Zo worden er bijvoorbeeld foto's en video's gedeeld van meisjes in hun kamer, terwijl ze laten zien wat ze die dag aantrekken. Ook bespreken ze waar ze heen gaan en welke route ze van plan zijn te nemen. De verstuurde berichten blijven nog dertig dagen zichtbaar in het kanaal. Alle deelnemers, ook leden die geen beheerder zijn, kunnen die berichten vervolgens opslaan op hun apparaat.

"Het doel is om zo veel mogelijk volgers te krijgen", vertelt Mahasin. "Om het kanaal zo veel mogelijk te delen, zodat meer mensen het kanaal in kunnen." Nieuwe leden hebben geen toestemming nodig om zich aan te melden voor het kanaal en daarin schuilt het gevaar, aldus Mahasin. "De hele wereld kan onopgemerkt meekijken."

'Praat privé met elkaar'

Mahasin richt zich in de video direct tot de ouders van deze jonge meiden. "Er kijken ook gewoon mensen mee van wie jij absoluut niet wilt dat zij naar jouw dochter kijken." Ook de meiden zelf wil Mahasin meegeven dat zij zich bewust moeten zijn van de gevaren. "Tegenwoordig is de technologie op sociale media zo heftig, dat iedereen van alles met jouw foto of filmpje kan doen. Doe het dus gewoon niet."

Meisjes die lid zijn van de zogenoemde meidenhuizen worden aangespoord het kanaal te verlaten. "Het is niet de moeite waard om alles over je privéleven op straat te gooien en mensen die je niet kent van alles over jou te laten weten."