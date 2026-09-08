Odido-hackers dreigen met nieuwe aanval na vrijgeven stem verdachte

De hackers achter de grote aanval op Odido dreigen opnieuw toe te slaan in Nederland, nadat de politie de stem van een verdachte heeft vrijgegeven. Shinyhunters zegt tegen RTL Nieuws op de hoogte te zijn van de ontwikkeling en alles "nauwlettend" te volgen.

De groep zegt dat de politie "alle geluk van de wereld" nodig heeft om de verdachte te pakken voordat de hackers opnieuw een "grootschalige datadiefstal" in Nederland plegen. "Eerlijk gezegd is de Nederlandse politie een grote grap, ze kunnen niets. Incompetent. Irrelevant. Nutteloos."

Ook zegt Shinyhunters de gezochte man financieel en mentaal te steunen. De hackers noemen hem "onze medewerker" en willen indien nodig een strafrechtadvocaat voor hem betalen.

Politie geeft stem verdachte vrij

De politie gaf de stem vrij om te achterhalen wie de Nederlandssprekende man is. Hij belde de klantenservice van Odido en deed zich voor als IT-medewerker. Hij zei dat er een probleem moest worden opgelost en dat daarvoor moest worden ingelogd op een intern systeem. De medewerker dacht dat ze een collega aan de lijn had.

Met haar inloggegevens kreeg de man toegang tot de systemen van Odido. De politie roept hem "met klem" op om zich te melden.

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Bij de hack in februari werden gegevens van 6,2 miljoen klanten buitgemaakt en later openbaar gemaakt. Het ging onder meer om namen, woonadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, IBAN-nummers en identificatiegegevens.