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Politie laat stem horen van verdachte achter grote hack bij Odido

Crime

Vandaag, 16:33

De politie laat maandagavond in het programma Opsporing Verzocht de stem horen van een verdachte van de hack bij telecomprovider Odido. De politie hoopt tips over de verdachte te krijgen of dat de verdachte zichzelf meldt.

Uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat een Nederlandssprekende man naar de klantenservice van Odido belde en zich voordeed als een medewerker van de IT-afdeling. Hij wist een medewerker ervan te overtuigen dat er een probleem moest worden opgelost. Daardoor kreeg hij onbedoeld toegang tot een intern systeem.

Wat gebeurt er met jouw gegevens als een bedrijf wordt gehackt? In een bovenstaande video vertelt ethisch hacker Wouter van Dongen wat criminelen met buitgemaakte persoonsgegevens kunnen doen en waarom datalekken volgens hem al jaren een groot probleem zijn.

Nederlandse stem

Een criminele hacker- en afpersingsgroep kreeg vervolgens gegevens van ruim zes miljoen Odido-klanten in handen. Nadat Odido weigerde losgeld te betalen, werden de gegevens op het darkweb geplaatst.

De politie beschikt over een geluidsfragment van het gesprek. Volgens een stemdeskundige gaat het om een echte stem en niet om een door AI gegenereerde stem. De man spreekt volgens de politie keurig Nederlands en gebruikt opvallend veel Engelstalig ICT-jargon.

Door Redactie Hart van Nederland

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