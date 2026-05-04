Odido-hackers slaan opnieuw toe: miljoenen gegevens mogelijk gestolen

Het bedrijf achter onderwijssoftware Canvas is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat meldt het Amerikaanse moederbedrijf Instructure. Er zouden gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers zijn buitgemaakt.

Door de cyberaanval zouden 9000 scholen wereldwijd zijn geraakt, meldt ransomware.live, een site die berichten van hackers deelt. De aanval is opgeëist door ShinyHunters, de hackersgroep die eerder dit jaar achter de cyberaanval op Odido zat. Daarbij werden uiteindelijk data van miljoenen mensen gelekt. Ook nu klinkt de boodschap 'betalen of lekken' en krijgt Instructure tot 6 mei om een keuze te maken.

Volgens ethisch hacker Wouter van Dongen is het probleem van grote datalekken groter dan veel mensen denken:

Instructure meldt dat namen, e-mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers zijn gestolen. "Op dit moment hebben we geen bewijs gevonden dat wachtwoorden, geboortedata, overheidsidentificatienummers of financiële informatie betrokken waren." Ook Nederlandse onderwijsinstellingen maken gebruik van Canvas. Het is nog onduidelijk of zij zijn geraakt door de cyberaanval.