Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grote hack bij Basic-Fit: data 200.000 Nederlanders gelekt

Crime

Vandaag, 08:57 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Een grote hack bij fitnessketen Basic-Fit heeft geleid tot een datalek waarbij ook gegevens van zo'n 200.000 Nederlanders zijn buitgemaakt. Het gaat om informatie van leden die bij de sportschool staan ingeschreven.

Hackers kregen toegang tot lidmaatschapsinformatie, naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en bankrekeninggegevens. Basic-Fit bewaart geen identiteitsdocumenten van leden en er zijn geen wachtwoorden ingezien.

'Enkele minuten'

Basic-Fit laat weten de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte te hebben gesteld van een ongeautoriseerde toegang tot het systeem dat bezoeken van leden aan fitnessclubs registreert. Deze ongeautoriseerde toegang werd ontdekt door de systeembewaking van het bedrijf. Volgens Basic-Fit werd de aanval binnen enkele minuten na ontdekking gestopt.

In de tussentijd waren de hackers er echter al in geslaagd om veel gegevens te downloaden, ontdekten externe beveiligingsexperts later. Onderzoek heeft tot nu toe niet aangetoond dat de gegevens ergens online zijn gezet of al zijn misbruikt. Basic-Fit laat weten de kwestie samen met externe specialisten nauwlettend te blijven volgen.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.