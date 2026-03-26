Toezichthouder kijkt of Odido klantgegevens te lang bewaarde

Toezichthouder kijkt of Odido klantgegevens te lang bewaarde

Vandaag, 13:29

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onderzoekt of provider Odido gegevens van klanten te lang bewaart. Daarnaast kijkt de privacytoezichthouder samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) of het bedrijf informatie van klanten goed heeft beveiligd. Bij de recente datadiefstal bij Odido werden ook gegevens buitgemaakt van mensen die al jaren geen klant meer zijn.

In de Europese privacyregels staat dat gegevens van mensen "niet langer mogen worden bewaard dan strikt noodzakelijk, want wat er niet is kan ook niet worden gestolen", aldus de AP. De privacywaakhond had Odido vorige maand al om opheldering gevraagd.

De AP kijkt of Odido zich aan de privacyregels heeft gehouden, de RDI en de AP onderzoeken de technische beveiliging van de gegevens bij de provider. Volgens het hoofd van de RDI, inspecteur-generaal Angeline van Dijk, is het belangrijk om digitaal weerbaar te zijn. "Als maatschappij moeten we kunnen vertrouwen op de veilige werking van onze vitale diensten."

Bij Odido werden recentelijk talloze persoonsgegevens buitgemaakt:

Cybercriminelen dreigen met lekken data Odido
1:05

Cybercriminelen dreigen met lekken data Odido

6,2 miljoen accounts buitgemaakt

De internationale hackersgroep ShinyHunters slaagde erin de persoonsgegevens van zeker 6,2 miljoen accounts bij Odido te stelen. De cybercriminelen eisten daar losgeld voor. Ze wilden dat Odido zou betalen, anders kwamen de gegevens op straat te liggen. Odido ging daar niet op in, waarna de hackers de data vrijgaven. Het ging onder meer om namen, adressen, mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers.

Door ANP

Lees ook

'Odido-routers stuurden klantgegevens door naar Amerikaans AI-bedrijf'
'Odido-routers stuurden klantgegevens door naar Amerikaans AI-bedrijf'
AIVD waarschuwt: Russische hackers richten zich op WhatsApp en Signal
AIVD waarschuwt: Russische hackers richten zich op WhatsApp en Signal
Nepmails na hack bij Odido: zo proberen oplichters je te misleiden
Nepmails na hack bij Odido: zo proberen oplichters je te misleiden
Toch geen wachtwoorden gelekt na Odido-hack, politie corrigeert webpagina
Toch geen wachtwoorden gelekt na Odido-hack, politie corrigeert webpagina

