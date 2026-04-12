Hack bij Booking.com, boekingsinformatie klanten ingezien

Boekingssite Booking.com laat weten dat "onbevoegde derden" toegang hebben gekregen tot boekingsinformatie van klanten. Sommige klanten van Booking.com ontvingen zondag een mail over een mogelijk gegevenslek. Het bedrijf bevestigt zondagavond dat er dus gegevens zijn ingezien.

Volgens het bedrijf is het probleem "inmiddels onder controle" en zijn "de betrokken gasten" geïnformeerd. In de mail staat dat Booking.com "onlangs verdachte activiteiten" heeft opgemerkt, "die van invloed zijn op een aantal reserveringen".

Fysieke adressen

Het ANP zag de mail in. Ook staat in het bericht dat uit een onderzoek naar het mogelijke lek blijkt dat onbevoegden "boekingsdetails, naam of namen, e-mailadressen en fysieke adressen" kunnen hebben ingezien, evenals "telefoonnummers die aan de boeking zijn gekoppeld en alle overige informatie die je mogelijk met de accommodatie hebt gedeeld".

Wanneer de hack was en hoeveel mensen mogelijk zijn getroffen, staat niet in de mail en Booking.com reageert ook niet op vragen hierover.