Datalek bij Ajax, mogelijk om seizoenskaarten en stadionverboden te wijzigen

Ajax is getroffen door een datalek. Het is daardoor mogelijk om seizoenkaarten te stelen en daarmee wedstrijden te bezoeken. Ook zorgt de hack ervoor dat je kan zien wie een stadionverbod heeft en kan je een stadionverbod opheffen. Dat bevestigt de voetbalclub na berichtgeving van RTL Nieuws.

De hack maakt het mogelijk om de privégegevens van meer dan 300.000 supporters in te zien. Ook kunnen hackers ruim 42.000 seizoenskaarten stelen of onbruikbaar maken. Door een lek in de systemen verdwijnen kaarten zomaar uit accounts van supporters. Kaartbezitters kunnen daar zelf niets tegen doen. Ook gevoelige informatie, zoals gegevens van fans met een stadionverbod, blijkt toegankelijk.

Kaart overzetten

Volgens RTL Nieuws konden journalisten eenvoudig een seizoenskaart overzetten. Zo werd de kaart van Ajax directeur Menno Geelen binnen enkele seconden op een andere naam gezet.

Ajax bevestigt dat er kwetsbaarheden in de systemen zaten en zegt dat de lekken inmiddels zijn gedicht. Getroffen supporters worden geïnformeerd en de club heeft melding gedaan bij de autoriteiten. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk.