Ethisch hacker waarschuwt na reeks datalekken: 'dit gebeurt al jaren'

Nederland wordt getroffen door een reeks grote datalekken bij onder meer bedrijven als Odido, Basic-Fit, Booking.com en Rituals. Daarbij zijn op grote schaal persoonsgegevens buitgemaakt, die criminelen gebruiken voor gerichte oplichting. Volgens ethisch hacker Wouter van Dongen is het probleem groter dan veel mensen denken. "Het lijkt nu alsof het hek van de dam is, maar dit gebeurt al jaren."

"Je ziet het nu vaker in het nieuws doordat grote organisaties worden getroffen en meer meldplicht hebben", zegt de ethisch hacker tegen Hart van Nederland. Hij benadrukt dat hackers zich vaak niet op één persoon richten, maar gegevens gebruiken om bedrijven onder druk te zetten of mensen op te lichten.

Geloofwaardige berichten

Het grootste gevaar zit volgens hem in het misbruik van data. Criminelen sturen bijvoorbeeld geloofwaardige berichten via mail of WhatsApp, omdat ze al beschikken over persoonlijke gegevens. "Mensen denken vaak dat ze niet interessant zijn, maar juist via gewone mensen komen criminelen verder."

Van Dongen roept op om extra alert te zijn. Hij adviseert sterke en unieke wachtwoorden te gebruiken, maar ook altijd een tweestapsverificatie in te schakelen. Ook waarschuwt hij om niet zomaar op links te klikken of persoonlijke gegevens in te vullen. "Oplichters worden steeds slimmer, dus controleer altijd goed met wie je te maken hebt."