Datalek bij Rituals: deze gegevens zijn buitgemaakt

Vandaag, 11:34 - Update: 46 seconden geleden

Rituals heeft klanten per mail laten weten dat er een datalek is geweest. In april 2026 zijn persoonsgegevens van members op onrechtmatige wijze gedownload. Het bedrijf zegt dat de toegang daarna snel is geblokkeerd en dat de situatie nu onder controle is.

Het gaat om gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht. Volgens Rituals zijn er geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Het is niet bekend om hoeveel klanten het gaat. "Uit veiligheidsoverwegingen doen we op dit moment geen uitspraken over de aantallen betrokken members", laat het bedrijf weten aan Hart van Nederland.

Moet je je zorgen maken?

Volgens de keten hoef je zelf niets te doen. Wel waarschuwt het bedrijf om goed op te letten voor phishing. Met je gegevens kunnen oplichters bijvoorbeeld nep-mails sturen die echt lijken.

De buitgemaakte gegevens zijn voor zover bekend niet openbaar gemaakt. Ook zegt Rituals dat dit losstaat van eerdere nepacties, zoals de ‘verjaardagscadeau’-mails die rondgingen.

Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Redactie Hart van Nederland

