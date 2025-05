Rituals waarschuwt: oplichters sturen nepbericht rond je verjaardag

Ontvang je rond je verjaardag een e-mail of sms van Rituals met een link naar een zogenaamd cadeau? Wees dan gewaarschuwd: het is nep. Rituals slaat alarm over een oplichtingstruc waarbij criminelen zich voordoen als het populaire verzorgingsmerk.

In het bericht staan je naam en geboortedatum, gevolgd door een link. Klik je daarop, dan krijg je uiteindelijk het verzoek om geld over te maken.

Volgens Rituals komt het bericht absoluut niet van hen. Het bedrijf benadrukt dat het nooit via sms of e-mail om geld vraagt. De waarschuwing is dan ook duidelijk: klik niet op de link, vul geen gegevens in en maak geen geld over. De berichten ogen geloofwaardig, maar zijn dat niet.

Toch geklikt of geld overgemaakt?

Als er toch geld van je rekening is afgeschreven, kun je dat meestal nog binnen twee maanden terughalen. Dat heet 'storneren'. Weet je niet hoe dat werkt? Bel dan direct je bank voor hulp.

Rituals stuurt deze waarschuwing naar alle klanten, ook naar mensen die normaal geen reclame willen ontvangen. Wie twijfelt aan een bericht of vragen heeft, kan contact opnemen met de klantenservice van het bedrijf.