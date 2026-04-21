Al meer dan 200.000 aanmeldingen voor claim tegen Odido na hack

Tech-nieuws

Vandaag, 17:23

In één dag tijd hebben al meer dan 200.000 mensen zich aangemeld voor een claim tegen telecombedrijf Odido na het grote datalek. Dat meldt het AD dinsdag. De massaclaim is een initiatief van privacystichting Consumers United in Court (CUIC).

Het gaat om huidige en oud-klanten van Odido, maar ook van merken als Tele2, Ben en T-Mobile. Volgens de organisatie liep het aantal aanmeldingen binnen één dag snel op. Het totale schadebedrag ligt inmiddels in de tientallen miljoenen euro's.

In de onderstaande video legt ethisch hacker Sijmen Ruwhof uit waarom het onverantwoord is dat Odido de hackers niet heeft betaald:

Wat ging er mis bij Odido?

Bij de hack werden gegevens van zeker 6,2 miljoen Nederlanders buitgemaakt door hackersgroep ShinyHunters. Het gaat onder meer om namen, paspoortgegevens en bankrekeningnummers. Odido betaalde geen losgeld, waarna de gegevens op straat kwamen te liggen.

Volgens CUIC heeft Odido fouten gemaakt. Zo zouden er te veel gegevens zijn opgeslagen en te lang zijn bewaard. Ook zou de beveiliging niet goed genoeg zijn geweest. CUIC-voorzitter Eliëtte Vaal zei eerder dat de beveiliging van klantgegevens "als sluitstuk van haar bedrijfsvoering" is behandeld. Volgens CUIC wordt er inmiddels al op verschillende manieren misbruik gemaakt van de gelekte gegevens.

Krijgen gedupeerden geld?

CUIC wil dat Odido verantwoordelijkheid neemt en dat gedupeerden een vergoeding krijgen. Ook vraagt de stichting om duidelijkheid over wat er precies is misgegaan, onder meer omdat het bedrijf waarschuwingen over onveilige systemen zou hebben genegeerd.

Of mensen echt geld krijgen, is nog onzeker. Volgens deskundigen is het lastig om schade door een datalek aan te tonen. Ondertussen loopt er onderzoek naar de zaak, onder meer door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Redactie Hart van Nederland

