Massaclaim tegen Odido na datalek van miljoenen klantgegevens

Massaclaim tegen Odido na datalek van miljoenen klantgegevens

Tech-nieuws

Vandaag, 06:57

Een privacystichting is maandag een collectieve rechtszaak begonnen tegen telecombedrijf Odido. Aanleiding is een groot datalek eerder dit jaar, waarbij gegevens van meer dan zes miljoen Nederlanders in handen van hackers kwamen. De stichting wil dat het bedrijf verantwoordelijkheid neemt en dat gedupeerden compensatie krijgen.

Volgens de stichting, Consumers United in Court (CUIC), heeft Odido op meerdere punten steken laten vallen. Zo zouden er te veel gegevens zijn opgeslagen en te lang zijn bewaard. Ook zouden die gegevens onvoldoende beveiligd zijn geweest en heeft het bedrijf klanten niet duidelijk genoeg geïnformeerd.

Hackers hebben alle gegevens die buit zijn gemaakt tijdens de hack online gezet. Dat deden ze nadat Odido weigerde losgeld te betalen. In de onderstaande video zegt ethisch hacker Sijmen Ruwhof dat het onverantwoord is dat Odido de hackers niet heeft betaald:

Wat ging er mis bij Odido?

De gegevens van zeker 6,2 miljoen accounts werden buitgemaakt door hackersgroep ShinyHunters. De groep eiste losgeld, maar Odido besloot daar niet op in te gaan. CUIC-voorzitter Eliëtte Vaal stelt dat de beveiliging van klantgegevens door Odido is behandeld "als sluitstuk van haar bedrijfsvoering".

Naast de rechtszaak lopen er nog onderzoeken naar het datalek. Onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens kijkt naar de gang van zaken rond het incident.

