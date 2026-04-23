Gegevens bijna alle inwoners Epe gelekt na groot datalek

Vandaag, 11:36 - Update: 2 uur geleden

De gemeente Epe meldt na onderzoek dat van nagenoeg alle inwoners gegevens zijn gestolen bij een datalek vorige maand. Het gaat om hun naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, geslacht en burgerservicenummer (BSN), zo blijkt uit het onderzoek.

Alle inwoners van het Veluwse dorp krijgen binnenkort een brief over het datalek. Mensen van wie een id-kopie is gestolen, krijgen nog een aparte brief. Zij kunnen namelijk gratis een nieuw id-bewijs aanvragen. Ruim 32.000 inwoners moeten alert zijn op identiteitsfraude, phishing en andere verdachte berichten.

552.000 bestanden

In totaal zijn er 552.000 bestanden gestolen, meldt de gemeente. De bestanden werden buitgemaakt via digitale misleiding die ClickFix wordt genoemd. Slachtoffers krijgen dan vaak een foutmelding te zien, moeten ergens op klikken en geven zo toegang tot systemen. Gebruikersnamen en wachtwoorden van DigiD zijn niet gestolen.

De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie en melding van het lek gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder zijn alle wachtwoorden van medewerkers vernieuwd en zijn de computersystemen extra beveiligd. De gemeente geeft aan samen met andere instanties in de gaten te houden of de gestolen gegevens openbaar worden gemaakt.

Het is onduidelijk of de gemeente contact heeft met de hackers.

Door ANP

