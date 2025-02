Datalek bij gemeente Meerssen, gegevens ambtenaren vindbaar op Google

De Zuid-Limburgse gemeente Meerssen is getroffen door een datalek. Gegevens van medewerkers en oud-medewerkers van de gemeente waren anderhalve week lang te vinden door een fout bij een leverancier van een ICT-systeem.

De gegevens stonden op een oude interne website van de gemeente, die van 2016 tot en met 2023 in gebruik was. De website is daarna gearchiveerd, maar werd op 23 januari per ongeluk zichtbaar via Google door een update. De gemeente heeft de zoekresultaten laten wissen. De gegevens zijn inmiddels niet meer zichtbaar.

De gemeente denkt dat er waarschijnlijk geen problemen zijn ontstaan door het datalek. "De kans dat iemand in deze relatief korte periode gericht heeft gezocht met specifieke zoektermen is naar onze inschatting zeer gering, maar kunnen we natuurlijk nooit 100 procent uitsluiten", meldt een woordvoerster. "Om bij de privacygevoelige gegevens te kunnen komen, moesten mensen er bewust en gericht via specifieke trefwoorden op zoeken."

Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ANP