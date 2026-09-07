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Herken jij deze stem? Politie zoekt verdachte van Odido-datadiefstal

Crime

Gisteren, 22:01

De politie heeft een geluidsfragment naar buiten gebracht waarin een van de verdachten van de hack bij Odido te horen is. Hij deed zich in een telefoongesprek met een medewerker van het telecombedrijf voor als IT'er. "De verdachte gaf in dat gesprek aan dat er een probleem opgelost moest worden en dat daarvoor ingelogd moet worden op een intern systeem", legt de politie uit.

Volgens de politie gebruikte de verdachte "dusdanig veel interne terminologie dat de Odido-medewerker daadwerkelijk een collega aan de lijn dacht te hebben". De medewerker werd naar een nagebouwde inlogpagina geloodst en voerde daar gebruikersnaam en wachtwoord in. Ook een verificatiecode die volgde, werd nietsvermoedend doorgegeven. Zo kregen de criminelen toegang tot systemen van Odido, waardoor ze gegevens van 6 miljoen klanten in bezit kregen.

'U heeft niks om zich zorgen over te maken hoor'

Audiofragmenten zijn op de site van de politie gezet. Ze waren ook in Opsporing Verzocht te horen. "U heeft niks om zich zorgen over te maken hoor", zei de verdachte aan het einde van het gesprek.

De hack bij Odido van begin dit jaar werd opgeëist door de groep ShinyHunters. Die eiste geld van het bedrijf. Toen Odido dat weigerde, plaatsten de daders grote hoeveelheden namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers van Odido-klanten op het darkweb.

De politie had in juni al bekendgemaakt over audiofragmenten te beschikken en degene die daarin te horen is opgeroepen zich te melden. Dat deed die persoon niet, daarom heeft de politie het nu openbaar gemaakt, in de hoop dat iemand de stem van de beller herkent.

Door Redactie Hart van Nederland

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