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Nederlandse criminelen zaten waarschijnlijk achter megahack Odido

Crime

Vandaag, 06:27

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Nederlandse criminelen lijken betrokken te zijn geweest bij de grote hack op telecomprovider Odido waarbij begin februari de persoonsgegevens van ruim zes miljoen klanten werden buitgemaakt. Dat meldt NU.nl op basis van informatie van de politie.

De hack volgde op twee telefoontjes naar de klantenservice van Odido van iemand die zich voordeed als IT-medewerker. Het eerste contact leidde direct tot extra alertheid binnen het bedrijf en medewerkers werden gewaarschuwd voor mogelijke oplichting. Toch wisten de criminelen een dag later, op 6 februari, alsnog via een nieuw telefoongesprek en phishing toegang te krijgen tot de systemen, schrijft de nieuwssite. Volgens de politie sprak de beller Nederlands.

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Het onderzoek heeft nog niet tot aanhoudingen geleid. Over mogelijke verdachten doet de politie geen uitspraken. Wel zijn volgens de politie meerdere sporen veiliggesteld die verder worden onderzocht.

Stem misschien openbaar gemaakt

De politie beschikt over een opname van het telefoongesprek en sluit niet uit dat die later openbaar wordt gemaakt. Eerst krijgen betrokkenen de kans zich te melden. Uit onderzoek van deskundigen blijkt volgens de politie dat de stem niet is vervormd of met AI is bewerkt.

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Door ANP

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