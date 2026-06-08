Massaclaim na datalek baarmoederhalsonderzoek: vrouwen kunnen zich aanmelden

Een nieuwe belangenorganisatie wil een schadevergoeding afdwingen voor vrouwen van wie medische gegevens zijn buitgemaakt bij een datalek bij laboratorium Clinical Diagnostics. Daarom start het Women's Rights Collective een massaclaim, waarvoor gedupeerde vrouwen zich nu kunnen aanmelden.

De claim richt zich niet alleen op het laboratorium, maar ook op het ministerie van Volksgezondheid. Daarnaast wil het collectief vrouwen helpen om inzicht te krijgen in welke persoonlijke gegevens zijn gestolen en welke risico's dat mogelijk met zich meebrengt.

De hack bij laboratorium Clinical Diagnostics heeft veel impact. Ruim een derde van de Nederlanders twijfelt nu of ze nog willen deelnemen aan bevolkingsonderzoeken, blijkt uit een onderzoek van het Hart van Nederland Panel. In de video bovenaan dit artikel vertellen mensen hoe zij tegen de kwestie aankijken.

Aanleiding voor de juridische stappen is een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie concludeerde vorige maand dat Clinical Diagnostics de beveiliging van gevoelige patiëntgegevens onvoldoende op orde had.

Medische gegevens van honderdduizenden vrouwen

Bij de cyberaanval, die vorig jaar plaatsvond, werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen buitgemaakt. Het ging om deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

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Volgens het Women's Rights Collective maakt de zaak deel uit van een bredere strijd voor de bescherming van vrouwenrechten in de digitale wereld. De organisatie zegt ook op te treden tegen andere vormen van online misbruik. Zo richt het collectief zich onder meer op de pornosite Motherless, waar volgens de organisatie tienduizenden video's werden gedeeld van vrouwen die tijdens hun slaap werden misbruikt.

Een van de initiatiefnemers van het Women's Rights Collective is advocaat Ina Brouwer. Zij was eerder betrokken bij zaken rond zogenoemde bangalijsten, waarop vrouwelijke studenten met naam, foto en contactgegevens werden genoemd en beoordeeld door mannelijke studenten.