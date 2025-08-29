Terug

Na hack twijfelt 1 op 3 Nederlanders aan deelname bevolkingsonderzoek

Vandaag, 19:55

De enorme hack bij laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk heeft niet alleen gegevens van zo’n 850.000 patiënten buitgemaakt, maar ook het vertrouwen van veel Nederlanders geraakt. Uit een nieuw Hart van Nederland-panelonderzoek blijkt dat ruim een derde van de mensen nu twijfelt of ze in de toekomst nog willen meedoen aan bevolkingsonderzoeken, of helemaal niet meer gaat.

Het aantal mensen dat zegt helemaal af te haken, loopt op van 9 naar 15 procent. De cijfers laten zien dat de zorgen diep zitten. Bijna twee derde van de Nederlanders maakt zich ongerust over de hack, en zo mogelijk nog belangrijker: zes op de tien zeggen dat hun vertrouwen in de veiligheid van medische gegevens is geslonken. Slechts een minderheid, 37 procent, zegt dat ze wél vertrouwen blijven houden in de veiligheid van hun gegevens.

Toch geeft een meerderheid van 62 procent aan gewoon te blijven deelnemen aan bevolkingsonderzoeken, ondanks mogelijke zorgen over privacy bij deze hack.

In hoeverre heeft de hack invloed op deelname aan toekomstige bevolkingsonderzoeken:

Percentage

Zou sowieso al niet gaan

9%

Zou eerst wel, maar nu niet meer gaan

6%

Zou eerst wel gaan, maar twijfelt nu

20%

Blijft gaan

62%

Weet niet

3%

Nederlanders scherpen hun privacygedrag aan

Het panelonderzoek laat ook zien dat mensen bewust nadenken over hun eigen privacy. Maar liefst 72 procent zegt actief stappen te zetten om persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld door voorzichtig te zijn met wat ze online delen of waar ze hun gegevens invullen.

Tegelijk vindt 17 procent het ondoenlijk om zich nog te verweren tegen alle digitale risico's, en zegt daarom niet meer actief moeite te stoppen in hun privacy zo goed mogelijk te regelen. Een kleine groep van 10 procent maakt zich helemaal niet druk om privacyzaken.

