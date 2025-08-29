Terug

Datadiefstal bevolkingsonderzoek groter dan gedacht: 715.000 gedupeerden

Crime

Vandaag, 09:50

De datadiefstal bij een laboratorium in Rijswijk blijkt omvangrijker dan eerder werd gemeld. Volgens Bevolkingsonderzoek Nederland zijn de gegevens van inmiddels 715.000 vrouwen buitgemaakt.

Eerder werd uitgegaan van 485.000 slachtoffers van de hack, die gegevens betroffen van vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Vrijdag meldde Bevolkingsonderzoek Nederland dat daar nog eens bijna 230.000 gedupeerden bij zijn gekomen.

Benieuwd wat een datalek precies is? Check het in de video hieronder:

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?
2:16

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?

Bevolkingsonderzoeken

In de gehackte systemen van het laboratorium staan de gegevens van ruim 941.000 deelnemers die sinds 2017 hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Het is niet uit te sluiten dat alle gegevens zijn buitgemaakt. Daarom ontvangen alle vrouwen de komende weken een brief met meer informatie.

ANP

