Mariska is slachtoffer van datalek laboratorium, nu wil ze andere slachtoffers helpen

Gisteren, 20:15

Het was woensdag schrikken voor Mariska Koks toen zij een brief op de deurmat kreeg. Zij is een van de slachtoffers van de datalek door een hack bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Meer dan 405.000 klanten, onder meer deelnemers van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, ontvingen dinsdag of woensdag een brief thuis omdat hun gegevens zijn gelekt.

Na de brief heeft ze meteen actie kunnen ondernemen dankzij de kennis die haar man Daniel Koks heeft. Hij is veiligheidsdeskundige. Ook plaatste ze een waarschuwingsbericht op Facebook, hierdoor is ze inmiddels in contact gekomen met andere slachtoffers. Die zijn wanhopig op zoek naar advies en tip. Want wat moeten ze nu?

Gegevens op dark web

"Alle gestolen gegevens kunnen verkocht worden op het dark web", legt man Daniel uit. "Dit kan identiteitsfraude opleveren en torenhoge rekeningen op je naam." Mariska heeft daarom gelijk melding gemaakt bij de politie. Ook stuurde ze een aansprakelijkheidsbrief naar het laboratorium. "Daarin heb ik genoemd dat ik ze persoonlijk aansprakelijk stel als ik schade berokken door het datalek."

"Het is belangrijk om ook bij je huisarts en zorgverzekering aan te geven dat je slachtoffer bent van een hack", zegt Daniel. Verder is het volgens hem belangrijk om je wachtwoorden te wijzigen. "En wees extra alert op rare sms’jes, telefoontjes en e-mails die je ineens krijgt. Open niks, maar sla wel alles op als bewijs."

