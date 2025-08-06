Terug

KLM waarschuwt na datalek, contactgegevens passagiers buitgemaakt

Tech-nieuws

6 aug 2025, 13:50

Luchtvaartmaatschappij KLM is getroffen door een datalek. Daarbij zijn persoonsgegevens van passagiers buitgemaakt, blijkt uit e-mails die het bedrijf naar klanten heeft gestuurd. Deze gegevens zijn uit een systeem van een externe partner die met KLM samenwerkt gehaald. KLM heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens maar waarschuwt mensen ook voor mogelijke phishingmailtjes in de toekomst.

Er zouden alleen voor- en achternamen, contactgegevens en onderwerpregels van e-mails aan de klantenservice zijn buitgemaakt. Andere gegevens zoals creditcardgegevens, paspoortnummers, wachtwoorden, Flying Blue-gegevens of boekingsinformatie zijn niet in de verkeerde handen gevallen, blijkt uit de mail van KLM.

Wat is eigenlijk een datalek en wat kun je ertegen doen? Dat zie je in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wat is een datalek en wat kun je ertegen doen?
2:16

De luchtvaartmaatschappij roept klanten op om extra alert te zijn bij bijvoorbeeld het ontvangen van berichten of andere communicatie.

Het is onduidelijk hoe veel klanten zijn getroffen door het datalek.

