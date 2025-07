Zorgorganisatie verliest USB-stick met gegevens van mogelijk tienduizenden mensen

Bij zorgorganisatie Pluryn is een USB-stick zoekgeraakt met daarop persoonsgegevens van mogelijk tienduizenden (oud-)cliënten en (oud-)medewerkers. Dat meldt het Brabants Dagblad. De stick raakte op 13 juni kwijt en is tot op heden niet teruggevonden.

Volgens een verklaring op de website van Pluryn staan er op de USB-stick onder meer namen, adressen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en BSN-nummers. Het gaat om de gegevens van iedereen die op 31 januari 2025 in zorg was bij Pluryn. Ook staat er op de stick informatie van mensen die in de afgelopen 25 jaar zorg kregen van de organisatie.

Datalekken komen op allerlei manieren voor: zo ontdekte Marcel acht dozen met strafdossiers van een grote drugscrimineel... bij het grofvuil! Je ziet het verhaal over de bizarre vondst hier:

2:17 Marcel vindt acht dozen vol strafdossiers over grote drugscrimineel bij het grofvuil

Hoewel er nog geen signalen zijn dat de gegevens misbruikt worden, waarschuwt Pluryn voor het risico op identiteitsfraude en phishing. Betrokkenen wordt aangeraden alert te zijn op verdachte e-mails of telefoontjes.