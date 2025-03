Openbaar Ministerie 'van buitenwereld afgesloten' na mogelijk ICT-veiligheidsincident

Het Openbaar Ministerie (OM) is vrijdagmiddag volledig van het internet afgesloten na een mogelijk veiligheidsincident. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NRC. Wat er precies aan de hand is, wordt onderzocht.

Veiligheidsexperts vrezen voor toenemende kwetsbaarheid voor hacks, te zien in bovenstaande video. Voor kabinetsleden geldt nu al zelfs een verbod het meenemen van telefoons en tablets naar belangrijke besprekingen.

“Het OM neemt dit serieus en een crisismanagementteam onderzoekt voortvarend de situatie”, aldus de woordvoerder. De problemen ontstonden in de loop van de middag. De organisatie laat tegen de krant weten "tijdelijk niet meer aangesloten te zijn op de buitenwereld." Ook andere organisaties en het ministerie van Justitie zijn geïnformeerd.

Volgens het NRC is het werk bij het OM door de aanhoudende ICT-problemen "vrijwel tot stilstand gekomen". Al eerder op de dag kregen alle medewerkers een waarschuwing over "grootschalige uitval van onze infrastructuur". Samenwerking met de politie en de rechterlijke macht was daardoor tijdelijk onmogelijk.

Nog veel onduidelijkheid

Over de aard van het incident en de gevolgen voor het werk van het OM wordt vooralsnog niets gezegd. Het is dus nog niet bekend of het gaat om een hack, datalek of ander beveiligingsprobleem.

Het OM kampt al langer met ICT-problemen. Daardoor konden officieren van justitie soms geen e-mails sturen of ontvangen, of in gedigitaliseerde dossiers kijken. Die problemen deden zich landelijk voor. Of dit mogelijke "security incident op ICT-gebied" iets met deze andere ICT-problemen te maken heeft, is niet duidelijk.

Hart van Nederland/ANP