Softwarebedrijf gehackt dat wordt gebruikt door HEMA en Jumbo

Een brits softwarebedrijf dat door veel Nederlandse bedrijven gebruikt wordt, is gehackt en wordt afgeperst. Dat meldt De Telegraaf. Het gaat om het Britse softwarebedrijf Blue Yonder. De software wordt algemeen gebruikt in Nederlandse distributiecentra, dus het zou kunnen dat nog meer bedrijven te maken hebben met de hack.

Een woordvoerder van HEMA bevestigt aan Hart van Nederland dat zij de software gebruiken, maar zegt geen last te hebben van de hack. "We hebben de systemen uitgeschakeld en zijn overgegaan op handmatige verwerking van orders." Blue Yonder levert voor HEMA software die ervoor zorgt dat producten die in een filiaal verkocht worden automatisch worden aangevuld.

Als een bedrijf gehackt wordt, kan dat vervelende gevolgen hebben. Zo lagen door een hack bij de politie gegevens van werknemers op straat. Wat een nachtmerrie dat was, wordt uitgelegd in bovenstaande video.

Als consument merk je er niks van. "Het is veel meer werk, maar we hebben gelukkig backup-systemen. We hebben geen extra mensen hoeven inzetten en er zullen geen lege schappen in de winkels ontstaan”, aldus de Hema-woordvoerder.

Hackers hebben het Britse softwarebedrijf geprobeerd af te persen, zeggen Britse media. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is en of het bedrijf op dit moment weer controle heeft over de systemen. DHL maakt ook gebruik van Blue Yonder, maar zegt tegen de krant niet getroffen te zijn.