Nachtmerrie voor politie: contactgegevens van medewerkers gelekt

Werkgerelateerde contactgegevens van alle politiemedewerkers zijn gelekt na een hack. Dat meldt minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel. "Dit is een nachtmerrie", zegt voorzitter van de Nederlandse Politie Bond (NPB) Nine Kooiman.

Bij het lek zijn namen, e-mailadressen en functies van politiemedewerkers vrijgekomen. Privégegevens en onderzoeksgegevens zijn gelukkig veilig gebleven. De politie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht en doet momenteel onderzoek naar de oorzaak en gevolgen van het incident.

Extra zorg voor undercover-medewerkers

Politiemedewerkers zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het incident. "Belangrijkste is gegevens nu afschermen, medewerkers beschermen en de bron van de hack op te sporen. Dit incident maakt pijnlijk duidelijk hoe noodzakelijk het is om de databeveiliging bij de politie op orde te brengen," aldus Kooiman.

"Het incident lijkt op wat we eerder in Ierland zagen, met ernstige gevolgen zoals doodsbedreigingen en gedwongen verhuizingen van medewerkers. Dit is een zeer ingrijpende situatie, vooral voor arrestatieteams en mensen die met gevoelige informatie werken", vertelt cyberdeskundige Dave Maasland aan Hart van Nederland.

Namen, e-mailadressen en functies gelekt

Na afloop van de ministerraad verduidelijkte Van Weel dat de e-mailadressen, namen en functies van de "hele organisatie" zijn gelekt. "Er zijn bepaalde groepen waar we nu extra aandacht aan besteden, zoals mensen die onder dekmantel werken." Van Weel wilde verder niet in detail treden "omwille van de veiligheid". Hij kon ook nog niet aangeven hoe de hack precies heeft kunnen gebeuren.

Het is ook nog onduidelijk waar de hack precies vandaan komt. "Soms zijn het verveelde tieners in hun slaapkamer, zoals we eerder zagen toen Microsoft werd gehackt door een 17-jarige. Maar georganiseerde misdaad werkt vaak samen met hackers, en dat mag zeker niet onderschat worden. Criminelen willen dit soort informatie graag in handen krijgen. Als je namens een systeembeheerder als 'Mandy' inlogt, kun je overal bij. Het is daarom belangrijk dat er toezicht is op wie toegang heeft tot welke dossiers", legt Maasland verder uit.

Grondig onderzoek naar hack

Ramon Meijerink, waarnemend voorzitter van politiebond ACP, noemt het "zorgelijk dat de gegevens van politiemensen buitgemaakt zijn na een hack bij de politie. De veiligheid van medewerkers staat nu voorop, en hier moet grondig onderzoek naar worden gedaan."

"Als blijkt dat er naar aanleiding van dit incident aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen deze worden getroffen", voegt Van Weel toe. De minister zegt op dit moment niet meer te kunnen melden over het incident, maar belooft de Kamer - al dan niet vertrouwelijk - verder te informeren zodra hij meer weet.

Uit het jaarverslag van de politie blijkt dat er eind 2022 bijna 64.000 voltijdsbanen waren, waaronder agenten en andere medewerkers.

Cyberdeskundige Maasland blijft met meerdere vragen achter: "Wat me opvalt is de schaal van de schade. Kun je zomaar een lijst van álle medewerkers uit een systeem halen? Wie heeft waar toegang toe? Hoewel de politie de laatste jaren goed bezig is op het gebied van beveiliging, is dit natuurlijk geen goede zaak."

Hart van Nederland \ ANP