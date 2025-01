Hackers TU/e 'op heterdaad betrapt', systemen volgende week weer online

De hackers die afgelopen weekend probeerden de computersystemen van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) aan te vallen, zijn daarbij "op heterdaad betrapt", zegt vicevoorzitter Patrick Groothuis woensdag. Volgens hem is erger voorkomen door goede beveiliging en door "het kordate ingrijpen van onze ICT-experts". De universiteit wil de systemen komend weekeinde testen, zodat het onderwijs maandag kan worden hervat.

De universiteit besloot zondag om haar netwerk uit de lucht te halen in verband met de cyberaanval. Studenten en medewerkers konden daardoor geen gebruik meer maken van belangrijke zaken als hun mail, wifi, de online-leeromgeving Canvas en Microsoft Teams.

Door de hack kwam veel werk aan de TU stil te liggen. Colleges werden geschrapt. Door al die maatregelen heeft de universiteit besloten de tentamens die volgende week op de agenda stonden een week uit te stellen.

Het is niet duidelijk wie er achter de hackpoging zitten en wat ze van plan waren.

Ddos-aanval

De computersystemen van SURF waren woensdag doelwit van een ddos-aanval. Daardoor waren de systemen van veel universiteiten in het zuiden van het land moeilijk bereikbaar. Ook in Eindhoven hadden mensen op de campus daar last van. De universiteit zegt dat dit een andere cyberaanval was dan die op de TU/e afgelopen weekeinde.

In SURF werken alle universiteiten, hogescholen, universitaire ziekenhuizen en een groep mbo's en onderzoeksinstituten samen op IT-gebied.

