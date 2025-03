Nederland eist internationaal actie na Russische hack tv-zender

Nederland roept samen met zeven andere Europese landen de Verenigde Naties op om onderzoek te doen naar een hack op de satellietcommunicatie. Russische hackers namen vorig jaar het signaal van BabyTV over en zonden een propagandafilmpje uit.

De inbraak vond plaats op 28 maart 2024. Het signaal van BabyTV, dat via het satellietbedrijf Eutelsat wordt verspreid, werd overgenomen door hackers. In plaats van kinderprogramma’s werd in meerdere landen, waaronder Nederland, een Russisch propagandafilmpje uitgezonden. Ook Scandinavië en Portugal waren getroffen.

Niet alleen tv-zenders, ook elektronisch apparaten kunnen gehackt worden. Kabinetsleden mogen daarom niet meer hun smartphones of tablets mee naar de ministerraad. In de video hierboven legt cyberexpert Dave Maasland uit in hoeverre de gewone Nederlander zich ook moet beschermen.

Volgens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur zijn sinds die aanval geen nieuwe meldingen binnengekomen van verstoringen bij tv-zenders door Russische hackers.

VN-agentschap moet actie ondernemen

Nederland en de andere landen hebben een officieel verzoek ingediend bij de International Telecommunication Union (ITU), een VN-agentschap in Genève. In de brief dringen ze aan op gesprekken met Rusland en een breder onderzoek naar cyberaanvallen op satellietcommunicatie.