Miljoenen Chrome-gebruikers gewaarschuwd: verwijder deze gevaarlijke extensies

Meer dan drie miljoen gebruikers van Google Chrome worden opgeroepen om 16 geïnfecteerde browserextensies direct te verwijderen. Cybercriminelen hebben schadelijke codes toegevoegd, waardoor gebruikersgegevens kunnen worden gestolen en ze ongemerkt worden doorgestuurd naar frauduleuze websites, meldt Daily Mail donderdag.

Onder de getroffen extensies vallen: Blipshot, Emojis, Color Changer for YouTube, Video Effects for YouTube, Audio Enhancer, Themes for Chrome, YouTube Picture in Picture, Mike Adblock für Chrome, Super Dark Mode, Emoji Keyboard Emojis for Chrome, Adblocker for Chrome, Adblock for You, Nimble Capture, KProxy, Page Refresh en Wistia Video Downloader.

In de video bovenaan leggen we je uit wat een datalek is en hoe je kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt.

Google heeft deze extensies inmiddels uit de Chrome Web Store verwijderd, maar gebruikers moeten ze zelf nog van hun computer verwijderen.

Zo verwijder je de gevaarlijke extensies

Open Google Chrome en klik op de drie stipjes (menu) rechtsboven.

Ga naar Extensies en klik op Extensies beheren .

Zoek de besmette extensie(s) en klik op Verwijderen .

Bevestig je keuze en herstart je browser.

Experts raden ook aan om een virusscan uit te voeren om zeker te weten dat je computer schoon is.