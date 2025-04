Alle ministeries betrokken bij groot datalek overheidswebsites

Alle ministeries zijn betrokken bij een datalek op de websites rijksoverheid.nl, openoverheid.nl en overheid.nl. De namen van ambtenaren waren zichtbaar in de metadata achter 100.000 van de 500.000 onderzochte documenten. Volgens een woordvoerder van Binnenlandse Zaken gaat het om documenten als beleidsnota's, rapporten en documenten die worden gedeeld vanuit de Wet open overheid.

Het probleem was dat metadata van een document, zoals informatie over welke ambtenaren het bewerkt hadden, bleef bestaan als het stuk naar een pdf werd omgezet. Het ging dan meestal om namen of gebruikersnamen van ambtenaren, maar in sommige gevallen ook om telefoonnummers.

Op 8 april hebben de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een melding van het probleem gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat was mede namens de ministeries VWS, J&V, A&M, EZ, KGG en LVVN. Later kwamen daar OCW en I&W bij. De overige ministeries hebben zelf melding gedaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Probleem voor nu opgelost

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering dat het probleem voor de toekomst is opgelost. Bij oudere documenten kunnen nog persoonsgegevens staan. Ministeries kunnen er in dit geval voor kiezen om die documenten tijdelijk offline te halen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vond het lek bij een interne controle. Het onderzoek naar de omvang van het lek is nog bezig. Het ministerie heeft contact met andere overheden omdat rekening wordt gehouden dat andere overheidswebsites hetzelfde probleem hebben.

ANP