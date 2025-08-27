Bijna 70.000 aanmeldingen voor massaclaim om datalek bij laboratorium

De digitale storm rondom laboratorium Clinical Diagnostics raast voort. Wat begon met een hack waarbij gegevens van vrouwen werden buitgemaakt, groeit nu uit tot een vloedgolf van aanmeldingen voor een collectieve schadeclaim.

Bij advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef stond woensdagochtend de teller al op 50.000 slachtoffers. "Ik wist niet wat ik zag toen ik vanmorgen de aanmeldingen bekeek", zegt advocaat Michaël Dol. Daarmee heeft hij in korte tijd ongeveer een tiende van het totaal aantal gedupeerden op zijn lijst.

Mariska werd ook slachtoffer van het datalek, nu wil ze anderen helpen:

2:09 Mariska slachtoffer van datalek, nu wil ze anderen helpen

Tienduizenden slachtoffers melden zich

Ook bij DHKV Advocaten loopt het storm. Daar zijn inmiddels 18.000 aanmeldingen binnengekomen, vertelt advocaat Floris Vulto. Beide kantoren bereiden zich voor op een mogelijke gezamenlijke claim tegen het laboratorium. De kern van hun zaak: de beveiliging van gevoelige informatie zou ernstig tekortgeschoten zijn.

Voor de slachtoffers zelf brengt het aanmelden geen kosten met zich mee. Pas als een rechter schadevergoeding toekent, houden de advocaten en financiers van de rechtszaak een deel van dat bedrag in. Hoe hoog de mogelijke schadevergoeding kan uitvallen, is nog onduidelijk, maar de massale aanmeldingen geven aan dat het vertrouwen in een gezamenlijke aanpak groot is.

