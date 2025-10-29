Terug

100.000 vrouwen eisen schadevergoeding na datadiefstal bevolkingsonderzoek

100.000 vrouwen eisen schadevergoeding na datadiefstal bevolkingsonderzoek

Zorg

Vandaag, 07:31

Zeker 100.000 vrouwen hebben zich aangesloten bij een massaclaim tegen het laboratorium Clinical Diagnostics, waar vorig jaar de privégegevens van bijna een miljoen mensen werden gestolen. Dat meldt NRC.

Het lab in Rijswijk analyseerde een derde van alle uitstrijkjes van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. Op 11 augustus werd bekend dat hackers toegang kregen tot onder meer BSN-nummers, labuitslagen en medische gegevens. Inmiddels hebben 555 vrouwen melding gedaan van identiteitsfraude bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude van de rijksoverheid, bijvoorbeeld na vreemde telefoontjes of verdachte e-mails.

Mariska werd ook slachtoffer van het datalek, nu wil ze anderen helpen:

Mariska slachtoffer van datalek, nu wil ze anderen helpen
2:09

Mariska slachtoffer van datalek, nu wil ze anderen helpen

De stichting onderzoekt samen met advocaten of Clinical Diagnostics, Bevolkingsonderzoek Nederland, het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid genoeg hebben gedaan om de data te beschermen.

Het zou kunnen uitlopen op een vergoeding van 250 tot 2.500 euro per persoon. De claim kan daarmee de grootste Nederlandse schadezaak ooit worden rond een datalek. Zowel het Openbaar Ministerie als de Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar de hack.

Door Redactie Hart van Nederland

