OM: 118 aangiften na datalek bij Clinical Diagnostics

Zorg

Vandaag, 10:53

In de zaak rond het datalek bij laboratorium Clinical Diagnostics hebben inmiddels 118 mensen aangifte gedaan, meldt het Openbaar Ministerie. Het OM startte afgelopen zomer een strafrechtelijk onderzoek, nadat persoonsgegevens van 855.000 mensen waren buitgemaakt.

Het gehackte laboratorium was betrokken bij het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het lab werd onder druk gezet om een groot bedrag in cryptomunten te betalen, anders zouden de buitgemaakte gegevens worden verkocht.

Mariska werd slachtoffer van het datalek. In onderstaande video doet ze haar verhaal:

Mariska slachtoffer van datalek, nu wil ze anderen helpen
2:09

Mariska slachtoffer van datalek, nu wil ze anderen helpen

Lange adem

Het OM en de politie startten op eigen initiatief een strafrechtelijk onderzoek en stellen dat het niet meer nodig is om aangifte te doen. Justitie meldt dat het onderzoek nog in volle gang is en spreekt van een proces van lange adem, omdat daders van digitale criminaliteit in het buitenland kunnen zitten en daarvoor de medewerking van andere landen nodig is. Justitie doet geen uitspraken over de status van het onderzoek. "Als het tot een aanhouding en strafzaak komt, zal het OM beslissen wat er met de 118 aangiften gebeurt", aldus het OM.

Door ANP

