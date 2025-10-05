Terug

Duizenden verzamelaars kijken ogen uit bij gamebeurs Hoogeveen

Vandaag, 19:49

Gamefanaten konden vandaag hun lol op op de Gamebeurs Drenthe. Duizenden verzamelaars bezochten de beurs in Hoogeveen. Ze konden bij 263 stands game-parels kopen zoals Pokémon, Kirby, Sonic, (Super) Mario, Rayman, en Tomb Raider.

Ook konden bezoekers reparaties laten uitvoeren en allerlei spellen spelen in de game-area's. Of speuren tussen alle spulletjes om die ene game te vinden waar ze al zo lang naar op zoek zijn. De tweede editie van het evenement besloeg 2500 vierkante meter aan gameplezier.

In de video bovenaan zie je hoe het eraan toeging op de Gamebeurs.

