Heb jij een Nintendo Switch? Let dan op deze veiligheidswaarschuwing: 'Risico op verwondingen'

Vlak voor de lancering van de Switch 2 op donderdag 5 juni heeft Nintendo een opvallende waarschuwing afgegeven: gebruikers mogen de beschermfolie op het scherm van de nieuwe console niet verwijderen, meldt website Evelgamerz. Dat staat namelijk in de veiligheidsvoorschriften van de nieuwe Switch.

Volgens de officiële veiligheidsinstructies fungeert deze fabrieksmatig aangebrachte laag niet alleen als krasbescherming, maar vooral als een splinter werende barrière bij glasbreuk. Het verwijderen van de folie vergroot het risico op verwondingen door rondvliegende glassplinters als het scherm beschadigd raakt.

Op dit moment is de Switch nog geen terugroepactie. Benieuwd wat je wel moet doen bij een terugroepactie? Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

'Zorgvuldig gebruiken'

De waarschuwing komt uit een document met de titel 'Zorgvuldig gebruik', dat Nintendo heeft gepubliceerd en waarin het bedrijf uitlegt hoe gebruikers de Switch 2 veilig en correct kunnen gebruiken. In de instructies staat: 'Het scherm is bedekt met een folie die is ontworpen om te voorkomen dat er splinters rondvliegen bij schade. Trek de folie er niet af.'

De waarschuwing is opvallend omdat veel gebruikers bij nieuwe apparaten zoals telefoons en tablets gewend zijn om folie direct te verwijderen, in de veronderstelling dat deze enkel bedoeld is voor transportbescherming.

Stoffig

Verder adviseert Nintendo volgens de game-website om de console niet te gebruiken in stoffige of rokerige omgevingen, en om de ingebouwde batterijen minstens eens per zes maanden op te laden. Langdurig niet gebruiken kan namelijk de accucapaciteit blijvend aantasten.

Hoewel het verwijderen van de folie geen directe gevolgen heeft voor de werking van de Switch 2, benadrukt Nintendo dat het afhalen ervan dus wordt afgeraden in verband met de veiligheid.