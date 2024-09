DekaMarkt roept bami terug: 'Dringend verzoek het niet te eten'

De DekaMarkt waarschuwt voor bami goreng kipsaté van het eigen merk Deka's Keuken. De houdbaarheidsdatum staat niet goed op de verpakking, dus wordt het product teruggeroepen. Hoe een terugroepactie werkt, zie je in bovenstaande uitlegvideo.

Het gaat om het bamipakket met de houdbaarheidsdatum 13-10-2024. Die blijkt niet te kloppen, dus is het product per direct uit de schappen gehaald. Klanten die het bakje al in huis hebben, wordt dringend verzocht het niet op te eten.

Het product kan gratis worden geruild in de winkel. Klanten krijgen hun geld terug, ook zonder het tonen van de aankoopbon.