Hartverwarmend: Erwin zamelt geld in voor gameconsoles kinderziekenhuis

Toen hij zijn eigen dochter Vida (6) voor de zoveelste keer naar het Sophia Kinderziekenhuis moest brengen, kreeg Erwin Weima uit Hardinxveld-Giessendam een ingeving: wat nou als hij een inzameling op zou zetten voor alle bedlegerige kindjes? Hij wil een aantal spelcomputers kopen en die op speciale, verrijdbare installaties zetten, zodat een ziekenhuisbezoek voor ieder kind een stukje leuker wordt.

Zijn actie loopt al goed, maar hoe blij is het ziekenhuis hier eigenlijk mee? Heel erg, zeggen de medewerkers. Het Sophia Kinderziekenhuis probeert al met bijvoorbeeld entertainment en een speciale spelkamer kinderen zo weinig mogelijk aan de behandeling of het bezoek te laten denken. Maar als een kindje in bed ligt, dan valt dat deel weg. Met het idee van Erwin komt daar verandering in.

De bedoeling is om zeker 9000 euro in te zamelen om zo twee of drie consoles (bijvoorbeeld een Switch of PlayStation) te kopen en die te installeren op een verrijdbare installatie, inclusief tv. Erwin wil de installaties in het najaar geregeld hebben.

Zelf zien hoe blij het ziekenhuis met deze actie is en horen hoe Erwin dit idee verder ten uitvoer brengt? Kijk de video bovenaan.