Ezel Bert alleen na brute aanval: bewoners starten actie voor nieuw maatje

Op de kinderboerderij van zorginstelling Tragel in het Zeeuwse Clinge heerst verdriet, maar ook vastberadenheid na de dood van ezel Jolien. Ruim twee weken geleden werd ze mishandeld door een nog onbekende man en stierf ze kort daarna. Sindsdien staat haar maatje Bert er alleen voor. Om de bewoners en medewerkers van de instelling te troosten én om een nieuw maatje voor Bert te vinden, zijn ze een inzamelingsactie gestart.

De mishandeling van Jolien, op 18 juli, kwam als een grote schok. Een onbekende man zou over het hek zijn geklommen en haar hebben toegetakeld. De politie verspreidde een signalement: een man in een wit shirt en een donkerblauwe korte broek. Maar van de verdachte ontbreekt nog elk spoor.

Van iets negatiefs, iets positiefs maken

De bewoners, veelal cliënten van Tragel, zijn de actie gestart met een duidelijk doel: 10.000 euro ophalen. Daarmee willen ze niet alleen een nieuwe ezel kopen, maar ook bewakingscamera’s installeren om herhaling te voorkomen. Op de boerderij verkopen ze onder meer zelfgemaakte vijgenjam om dat bedrag bij elkaar te krijgen. "Een nieuwe ezel kost al snel 1.500 euro," vertelt Marina Goossens van Tragel aan Hart van Nederland. "De rest gaat naar nieuwe beveiligingscamera’s en andere maatregelen om herhaling te voorkomen."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

"Het doet nog steeds pijn, maar we willen iets positiefs doen," zegt Goossens namens de bewoners. Volgens haar is het belangrijk dat de dood van Jolien niet voor niets is geweest. Voor Jolien is een speciale hoek op de boerderij ingericht, waar bewoners en omwonenden bloemen, kaartjes en tekeningen achterlaten. "Zoveel mensen leefden mee, dat deed ons echt goed," aldus Goossens.

Nieuw maatje voor Bert

De initiatiefnemers hopen snel genoeg geld in te zamelen. "Er zijn ook al drie ezels aangeboden om Bert gezelschap te houden," vertelt Goossens. "Maar je kunt niet zomaar elke ezel bij een andere zetten. We zoeken een maatje dat bij Bert past. Hij is vrij dominant, dus we zoeken naar een rustiger type." Of een van de drie aangeboden ezels geschikt is, moet nog blijken. "We moeten nog naar de drie kijken."

De politie kan verder nog niets zeggen over de zaak. Schriftelijke laten ze weten dat het onderzoek nog loopt en dat er nog steeds niemand is aangehouden voor de mishandeling. Mensen die meer informatie over de zaak kunnen de politie bellen via 0800-8844.