Ezel overlijdt na mishandeling bij kinderboerderij in Hulst

In het Zeeuwse Hulst is vrijdagavond een ezel op brute wijze mishandeld. Het dier stond op het terrein van een kinderboerderij bij een zorginstelling aan de Hoevedreef en heeft de aanval niet overleefd. De politie meldt zondag dat het gaat om een onbekende man die vermoedelijk over het hek is geklommen.

De dader werd vastgelegd door beveiligingscamera’s. Volgens de politie droeg hij een wit shirt en een donkerblauwe broek tot op de knieën. De man zou geen bekende zijn van de instelling, wat het onderzoek bemoeilijkt.

Wat er precies met de ezel is gebeurd, blijft vooralsnog onduidelijk. De politie wil geen details delen zolang het onderzoek loopt en mogelijk nog verhoor volgt als er een aanhouding komt.

Getuigenoproep

De politie is specifiek op zoek naar wandelaars die vrijdagavond in de buurt van de zorginstelling liepen. De hulpdienst vermoedt dat de man daar is gezien en hoopt dat getuigen zich melden.

Wie iets verdachts heeft gezien of camerabeelden heeft van de omgeving, wordt dringend verzocht zich bij de politie te melden. Dat kan via 0900-8844.