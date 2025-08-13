Nederlanders zamelen tienduizenden euro's in na noodweer in Kaapverdië

Er zijn meerdere Nederlandse initiatieven opgezet om geld in te zamelen voor de inwoners van het door noodweer getroffen Kaapverdische eiland São Vicente. Een van de iniatiefnemers Randolph Nahar, heeft op GoFundMe woensdagmiddag bijna 80.000 euro ingezameld. Een actie van Alyan Nascimento op hetzelfde platform heeft tot nu toe bijna 3000 euro opgeleverd.

Ook op doneeractie.nl is een aantal inzamelingen opgezet voor hulp aan het eiland, op ongeveer 900 kilometer van de kust van West-Afrika. Door de hevige regenval zijn zeker acht mensen om het leven gekomen.

In buurthuizen in Zaandam en Amsterdam-Zuidoost worden eveneens inzamelingsacties gehouden om de getroffenen te helpen.

Het stadsbestuur van Rotterdam, waar veel Kaapverdianen wonen, betuigde eerder al op sociale media steun aan de slachtoffers van het noodweer in Kaapverdië.

Nederlanders

Het eiland is populair onder toeristen. Reisorganisatie TUI heeft 34 reizigers op het eiland die een pakketreis hebben geboekt. Volgens een woordvoerder ondervinden zij "relatief weinig hinder" van de gevolgen van het noodweer. Slechts een persoon wilde aanvankelijk eerder terug naar Nederland, maar heeft uiteindelijk toch besloten te blijven tot de al geboekte terugvlucht van maandag.

