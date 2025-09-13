It's-a me, Mario! Iconische game blaast 40 kaarsjes uit

Hiep hiep hoera, it's-a me, Mario is jarig! Nou ja, Mario zelf is al iets ouder, maar zijn monumentale eerste grote eigen game blaast 40 kaarsjes uit: Super Mario Bros. En ook na al die tijd weet de game van het Japanse Nintendo nog steeds hele generaties te vermaken.

Ook in het Nationaal Videogame Museum in Zoetermeer nemen bezoekers iedere dag de controller nog met plezier ter hand om even wat Goomba's en Koopa's plat te stompen, groene pijpen in te springen en natuurlijk om de prinses te redden... oh nee wacht... die zit in een ander kasteel. In ieder geval: hoe gedateerd de game er inmiddels uitziet, voor de fans blijft 'ie tijdloos.

Nog lang niet game over

De een na de ander kruipt in het museum dan ook met plezier achter de NES, oftewel Nintendo Entertainment System, waarop de game op 13 september 1985 uitkwam. In Japan dan, wij moesten in Europa nog twee jaar wachten. Het spel is soms ook flink bikkelen, want veel 'oude' games staan toch wel bekend als pittig. Maar het blijft vooral leuk om te doen. En mocht je veel te vaak game over te zien krijgen, dan staan er gelukkig nog genoeg andere games, consoles en arcadekasten in het museum. Wie weet daar meer geluk?

Onlangs lanceerde console- en gamemaker Nintendo een nieuwe console, de Switch 2, met daarop ook direct weer een nieuwe Mario-game. Deze keer een uit de Kart-reeks, met gemak de populairste gamereeks van de bekende Italiaanse loodgieter. Wanneer het weer ouderwets platformen zoals in Super Mario Bros. is, is nog even gissen. De Japanse spellenmaker laat meestal enkele jaren tussen de verschillende games zitten, ook vanwege de ontwikkeltijd.

Maar niet getreurd: Van de Super Mario Bros.-reeks komt binnenkort een geüpdatete versie uit van Super Mario Wonder, voor de net gelanceerde console. Let's-a go!