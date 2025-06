Nintendo Switch 2 net te koop, nu al voor veel hogere prijzen op Marktplaats

De Nintendo Switch 2 is sinds donderdag te koop, en wordt meteen al voor hogere prijzen aangeboden op Marktplaats. De spelcomputer kost 469,99 euro, maar wordt op Marktplaats, vaak in combinatie met een spel, aangeboden voor 600 tot 700 euro.

In 1989 begon het allemaal met een simpel, grijs apparaatje – de GameBoy, die draagbaar gamen voor altijd veranderde. Je ziet er meer over in de bovenstaande video.

En dat terwijl de Nintendo-spelcomputer nog gewoon te koop is in de winkels. Een woordvoerder van MediaMarkt laat weten dat de verkoop hard gaat. Maar volgens hem was er rond het middaguur nog voorraad in de winkels. "Bij dit soort producten is er altijd extra veel drukte. Het verschilt een beetje per winkel. In België gingen sommige winkels speciaal eerder open. Daar was hij in het eerste uur al uitverkocht", aldus de zegsman.

Ervaring met eerdere spelcomputers leert dat ze na enkele dagen helemaal uitverkocht kunnen zijn. MediaMarkt durft nog niet te zeggen wanneer de winkelketen nieuwe leveringen verwacht.

Vlak voor de lancering had Nintendo nog een opvallende waarschuwing afgegeven: gebruikers mogen de beschermfolie op het scherm van de nieuwe console niet verwijderen. Dat staat namelijk in de veiligheidsvoorschriften van de nieuwe Switch.

Met de opvolger van zijn populaire spelcomputer die in 2017 uitkwam, hoopt de Japanse onderneming haar verkopen weer aan te jagen. Op dezelfde dag verschijnt ook een nieuwe editie van Nintendo's veel verkochte Mario Kart-reeks.

De laatste tijd vielen de verkopen van Nintendo juist tegen en het bedrijf moest meerdere keren de financiële verwachtingen bijstellen. Veel gameliefhebbers wachtten de afgelopen maanden al op de opvolger van de Switch en waren daardoor terughoudend met het kopen van games en andere Nintendo-producten.

Van de oude Switch zijn er de voorbije jaren meer dan 150 miljoen verkocht. Het is daarmee de op twee na populairste console ooit, na de PlayStation 2 van Sony en de Nintendo DS.

Zo kunnen gamers chatten met hun medespelers via een ingebouwde microfoon. De Switch 2 heeft ook een groter scherm dan zijn voorganger. De prijs van de nieuwe console ligt wel wat hoger dan die van zijn voorganger. In Europa gaat het apparaat 469,99 euro kosten. De eerste Switch kostte bij de release 329,99 euro.