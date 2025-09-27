Tienduizenden op jacht tijdens Pokémon GO-evenement in Amsterdam

Fietsers en andere weggebruikers moeten dit weekend in Amsterdam extra goed opletten. Zaterdag en zondag lopen er namelijk zo'n 20.000 fanatieke Pokémon GO-spelers door de stad. Negen jaar nadat het interactieve spel wereldwijd razend populair werd en op meerdere plekken in Nederland voor overlast zorgde, organiseren de makers van het spel nu het Amsterdam City Safari-evenement. Een exclusieve kans voor spelers om speciale, unieke Pokémon te vangen.

Pokémon GO is een mobiel spel waarbij spelers met behulp van GPS op zoek gaan naar virtuele Pokémon in de echte wereld. Het spel werd in eerste instantie ontwikkeld om mensen te stimuleren meer te bewegen en naar buiten te gaan. Maar in 2016 liep het flink uit de hand. Spelers struinden door tuinen, staken blind de weg over en veroorzaakten flinke overlast op plekken als Kijkduin, dat destijds werd omgedoopt tot 'Pokémon-hoofdstad'.

Nog altijd miljoenen spelers

Na een paar maanden was de hype weer voorbij en sindsdien zijn er amper nog spelers in het straatbeeld te zien. Toch zijn er wereldwijd nog zo'n 60 miljoen trouwe Pokémonjagers, waarvan er dit weekend naar verwachting zo'n 20.000 naar de hoofdstad zullen trekken voor dit exclusieve evenement: de eerste in Nederland sinds 2017.

Jeffry van Geel, een Nederlandse Pokémon GO-speler en podcastmaker, verwacht geen herhaling van de chaos van negen jaar geleden. "Om ervoor te zorgen dat er geen overlast in Amsterdam ontstaat, hebben de organisatoren hotspots verspreid over de hele stad, zodat er niet 20.000 mensen op één plek samenkomen", zegt Van Geel tegen Hart van Nederland. "Dat zijn onder andere het Vondelpark, het Museumplein en de Dam." Ook is deelname aan het evenement alleen mogelijk voor mensen met een kaartje, aldus Van Geel.

