Pokémonkaarten blijven ongekend populair: duizenden fans op Global Card Show

Anno 2025 zijn Pokémonkaarten en -games nog steeds razend populair. Echte fans kunnen dit weekend hun hart ophalen bij de Global Card Show in Nijkerk, een van de grootste beurzen binnen de wereld van Trading Card Games (TCG).

Voor wie onbekend is met het genre: TCG draait om strategische kaartspellen waarin spelers unieke kaarten verzamelen, ruilen en gebruiken. Populaire TCG’s zijn onder andere Magic: The Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! en Lorcana.

Duurste kaarten

Een van de hoogtepunten van de Global Card Show is het exclusieve Pokémon Museum. Hier worden enkele van de meest zeldzame en waardevolle kaarten ter wereld tentoongesteld.

"Pokémon is ontzettend populair in Nederland en de beurzen trekken steevast duizenden enthousiaste bezoekers," zegt Elroy Koetsier, medeorganisator van de Global Card Show, in gesprek met Hart van Nederland. Koetsier legt uit dat dit evenement groter is dan gebruikelijk. "De duurste kaart die we hebben, is de Illustrator Pikachu, met een waarde van rond de 680.000 euro. In het verleden zijn er zelfs kaarten verkocht voor 3 tot 4 miljoen euro." Vanwege de enorme waarde van sommige kaarten is er extra beveiliging ingehuurd.