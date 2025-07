Schermen uit, spelletjes aan: Daan (12) en Joep (10) leven zes weken ‘offline’

In Doorn is de zomervakantie voor het gezin Mulder allesbehalve digitaal. De broers Daan (12) en Joep (10) leggen hun telefoons, tablets, gameconsoles en tv zes weken lang aan de kant. Daar krijgen ze geen applaus voor, maar iets waar ze zelf minstens zo blij van worden: een stevige financiële beloning.

"Vorig jaar deed alleen Joep mee, dit jaar gaan ze allebei all-in", vertelt moeder Lonneke Mulder op dag twee van hun zelfbedachte schermpauze tegen Hart van Nederland. De jongens tekenden een contract: geen schermen, behalve tien minuten per dag voor Daan om met vrienden te bellen of appen. De rest van de tijd? Die is voor tekenen, buitenspelen en pannenkoeken bakken.

Volgens Lonneke komt het initiatief vooral vanuit de jongens zelf nadat ze vorig jaar al een poging deden. "Onze jongste ontdekte vorig jaar hoe goed hij werd in tekenen toen hij zijn scherm niet gebruikte. Onze oudste zag hoeveel geld hij eigenlijk verspilde aan gamen. Toen kwam hij zelf met het idee om het opnieuw te doen." Over het bedrag dat ze krijgen, zwijgt ze bewust. "Voor sommigen zou het misschien een bizar hoog bedrag lijken, maar voor onze kinderen is het vooral motiverend."

'Slimme zet'

Deskundige Mariëlle Balledux van het Nederlands Jeugd Instituut ziet het als een slimme zet: "Het is voor je houding en je ogen beter om niet te veel op een scherm te zitten. Het belangrijkste is dat kinderen balans hebben in schermtijd en naar buiten gaan", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Uit een peiling van Hart van Nederland blijkt dat veel ouders zo'n afspraak niet zouden maken met hun kind. Slechts 11 procent lijkt het een goed idee. Zélf zegt bijna de helft (48 procent) dat ze wel een maand zonder smartphone kunnen als ze daar een beloning voor zouden krijgen.

Ondertussen ontdekken Daan en Joep hoe leuk het leven zonder scherm kan zijn, zoals je op bovenstaande video ziet. "Ze slapen lekker uit en maken samen uitgebreide ontbijtjes", aldus Lonneke.