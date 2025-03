Je kind wel of niet een smartphone geven? 'Ouders zijn ook hartstikke verslaafd'

Je kind op jonge leeftijd wel of geen smartphone geven. Deze discussie houdt ouders al jaren bezig. Vier ouders van het initiatief Smartphonevrij Opgroeien Bergeijk bieden oplossingen aan voor smartphone- en social media-problematiek aan de Tweede Kamer. Ze hebben praktische praatplaten ontworpen om als ouders met je kind in gesprek te gaan over de aanschaf en gebruik van een smartphone. Met het gesprek willen ze hun ervaringen delen en bewustwording creëren, bij de politiek, kinderen en ouders.

"Samen met mijn man zag ik hoe zorgelijk het eigenlijk is als kinderen op vroege leeftijd beginnen met een smartphone. Hier moeten we iets mee, dachten we", vertelt betrokken ouder Bo van Leek. "We legden dit voor aan andere ouders en verzamelden al snel behoorlijk wat ouders. Er was heel veel interesse."

De ouders ontwikkelden verschillende 'praatplaten'. "Een rugzakplaat met overwegingen om de aanschaf van een smartphone uit te stellen, of een plaat met tips voor ouders als je kind als een telefoon heeft. Maar ook een invulplaat voor ouders om wat bewustwording te creëren: wij als ouders zijn namelijk ook verslaafd aan dat ding."

Op die plaat staan ook verschillende challenges, gaat Bo verder. "Voor het hele gezin: een dag geen telefoon, een smartphonevrije zone in huis. Dat is niet de oplossing voor het gehele gebeuren natuurlijk, maar het is een speelse manier."

Bekijk in de video hierboven hoe de platen dinsdag werden aangeboden aan de Tweede Kamer.